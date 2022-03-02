Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти

Секретариат ОПЕК подтвердил информацию ТАСС о том, что страны соглашения ОПЕК+ договорились и в апреле наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из сообщения на сайте секретариата. В соответствии с графиком, половина из этого объема прироста придется на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию, передает Day.Az.

Как следует из опубликованного коммюнике, "общая добыча в апреле 2022 года должна быть скорректирована на 400 тыс. б/с". При этом странам - членам соглашения рекомендуется "полностью следовать указанным договоренностям". Согласно графику восстановления добычи нефти в апреле, Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить ее на 105 тыс. б/с каждая, до 10,436 млн б/с.