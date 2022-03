Процесс регистрации на технологические конкурсы в рамках «TEKNOFEST Азербайджан», успешно завершен

Процесс регистрации на конкурсы с участием школьников, студентов и молодых предпринимателей в рамках подготовки к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю "TEKNOFEST Азербайджан", который впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Республики Азербайджан и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, завершен, передает Day.Az.

Около 1000 молодых людей представили свои инновационные проекты для участия в конкурсах.

Многочисленные заявки на конкурсы "Социально ориентированные", "Зеленые" и "Аграрные" технологии, "Робототехника", Baku skills, "Беспилотные летательные аппараты", Cansat, "Спутниковое моделирование", "Планер" и Smart Karabakh Hackathon представлялись индивидуально и в группах.

Советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов, говоря о большом интересе к конкурсам, которые пройдут в рамках "TEKNOFEST Азербайджан", сказал: "Примечательно, что в Азербайджане около 1000 молодых людей посетят международный фестиваль, чтобы представить свои инновационные проекты и продукты. На школьников приходится около 400 идей и проектных предложений. Уверен, что уже в ближайшем будущем азербайджанская молодежь сможет в полной мере проявить свой потенциал в создании и экспорте местных инновационных продуктов и технологий".

Отметим, что в рамках фестиваля "TEKNOFEST Азербайджан" продолжается регистрация на Smart Karabakh Hackathon, этап Rocket League чемпионата Европы по киберспорту и международный стартап-саммит Take Off Baku. Крайний срок приёма заявок на участие в Take Off Baku Startup Summit - 31 марта, а соревнований Rocket League для киберспортсменов и Smart Karabakh Hackathon - 1 апреля 2022 года.

Сообщаем, что TEKNOFEST является крупнейшим фестивалем авиации, космоса и технологий в Турции и с 2018 года ежегодно организуется Фондом технологической команды (T3 Foundation) и Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики. Проведение фестиваля в Азербайджане впервые за пределами Турции является наглядным примером дружественного, братского и стратегического союза между двумя странами.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.