С чем связан резкий рост цен на нефть?

К факторам увеличения цен на нефть за последние месяцы эксперты добавляют и рост рисков для устойчивости снабжения рынка нефтью и газом, связанных с событиями в Украине.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.

"В то время как в прошлые месяцы рост мировой экономики стал причиной повышения спроса на энергоносители, производители нефти были неспособны в короткий срок поднять добычу до уровня, который был до пандемии, из-за недостаточного инвестирования ранее в сферу разведки и добычи. В последние недели эксперты указывали на обострение ситуации вокруг Украины как на фактор дополнительного давления на рынок. На фоне усложнения и ограничения возможностей финансирования покупки некоторых сортов нефти растет спрос на другие ее сорта, что, соответственно, повышает цену последних", - сказал Ахмедов.

По его словам, обострение геополитической ситуации воспринимается рынком как сигнал неопределенности.

"В то время как многие наблюдатели говорят о скором вероятном росте цены нефти до 125 долларов за баррель, такой высокий уровень цен на сырье чреват запуском обратной спирали, если он повлечет за собой еще более высокую инфляцию и рецессию в ведущих экономиках мира. Не стоит забывать, что рецессия ведущих экономик в свою очередь может вызвать падение спроса на нефть, то есть в будущем она может стать причиной снижения цен на сырье. Таким образом, интересы покупателей и производителей нефти в среднесрочной перспективе могут сойтись на относительной стабилизации цен на энергоносители, включая нефть", - заключил Ахмедов.

Отметим, что цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 1 марта выросла на 9,6 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 111,9 доллара за баррель.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 9,37 доллара и составила 109,76 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 9,72 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 112,92 доллара за баррель.