Болгария намерена покупать больше азербайджанского газа

Болгария намерена провести переговоры с Азербайджаном о поставках дополнительных объемов природного газа в случае перекрытия газопровода из России. Об этом сообщил министр энергетики Болгарии Александр Николов во время заседания отраслевой парламентской комиссии, передает Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ.

По его словам, в случае проблем вокруг российских поставок существуют реальные альтернативные возможности, в том числе по "Южному газовому коридору".

Министр отметил, что возможны поставки сжиженного природного газа и через Грецию.

Отметим, что Болгария получит доступ к азербайджанскому газу по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) в рамках контракта по поставку одного миллиарда кубометров газа в год. На данный момент Болгария получает только треть этого объема по альтернативному маршруту из-за задержек по вводу в эксплуатацию IGB. Согласно обновленному графику, IGB планируется ввести в эксплуатацию в июле 2022 года.

IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".