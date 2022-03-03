Цена газа в Европе вновь превысила $2 000

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в четверг вновь поднялась выше $2 000 за 1 тыс. куб. м. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 066 за 1 тыс. куб. м, или 180 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

В целом стоимость газа с начала торгов растет более чем на 6%.

Накануне цена газа в Европе побила исторический рекорд, зафиксированный в конце декабря 2021 года, поднималась до $2 226 за 1 тыс. куб. м, или 193,95 евро за МВт ч.