В Азербайджане хотят заменить механические водяные и газовые счетчики

В Азербайджане предложено заменить бытовые механические газовые и водяные счетчики на смарт-счетчики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана за 2021 год.

Вместо расширения применения электронных водяных счетчиков, исходя из современных требований, проводится замена ранее использовавшихся восьмиразрядных механических водяных счетчиков на новые пятиразрядные, что ограничивает возможность точного считывания показаний и может привести к их искажению, говорится в документе.

В связи с этим в докладе предлагается заменить недавно установленные водяные и газовые счетчики на смарт-счетчики, чтобы сделать расчеты потребления природного газа и питьевой воды более эффективными и прозрачными в условиях быстрого развития информационных технологий.