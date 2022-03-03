Банк АВВ и Министерство цифрового развития и транспорта запускают совместный проект по ИКТ-образованию (R)

Банк АВВ совместно с Министерством цифрового развития и транспорта запускают новый проект. Целью проекта является развитие человеческого капитала в нашей стране, в результате которого планируется подготовка профессиональных ИКТ-специалистов для рынка труда. Таким образом для студентов и выпускников высших учебных заведений будут созданы условия для приобретения знаний и навыков в следующих областях: программирование, разработка программного обеспечения, дизайн и т.д.

В рамках этого сотрудничества в 2022 году планируется подготовить 200 выпускников по соответствующим направлениям. Кроме того, при совместной организации банка АВВ и Министерство цифрового развития и транспорта будут реализованы программы марафона идей, инкубации и акселерации. При реализации совместных мероприятий будут широко использованы возможности Академии ABB Tech и Инновационного центра ABB. Таким образом, программы стипендий будут доступны в следующих программах, которые Академия ABB Tech объявит в ближайшие дни.

Данный проект реализуется в рамках программы стипендий "Technest", представленной Министерством цифрового развития и транспорта в 2021 году. Основная задача этой программы - это формирование социального сообщества компетентных, инновационных и предприимчивых кадров в соответствии с требованиями рынка труда в сфере ИКТ. В настоящее время в рамках программы на стипендиальной основе обучаются около 500 молодых людей и подростков, 120 из которых школьники. Как известно уже несколько лет функционируют Академия АВВ Tech и Инновационный центр АВВ, и это в свою очередь демонстрирует активную поддержку банка в области подготовки специалистов в сфере информационных технологий и развития стартап-экосистемы в нашей стране. Сотрудничество между банком АВВ и Министерством цифрового развития и транспорта внесут весомый вклад в развитие инновационной экосистемы в стране, а также создание инновационных продуктов и услуг.