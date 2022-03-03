В Азербайджане обнаружено новое месторождение золота

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, обнаружила новое месторождение золота, передает Day.Az.

По данным компании, новая жила под названием Həsən была открыта в Гедабеке, на юге прииска Qoşa.

Работы по новому субвертикальному месторождению, открытому при наземном бурении, продолжаются. По предварительным результатам полевых работ, в новой жиле имеются высокоминерализованные пласты золота.

Ожидается, что разработка месторождения начнется во второй половине 2022 года.