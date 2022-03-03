Азербайджан и Румыния обсудили энергетическое сотрудничество

3 марта министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял делегацию в составе министра энергетики Румынии Вирджила-Даниэля Попеску, специального представителя по стратегическим проектам Аны Бирчалл, а также руководящих лиц компаний "Трансгаз" и "Ромгаз", сообщает Day.Az со ссылкой на минэнергетики Азербайджана.

На встрече обсуждались приоритетные направления энергетического сотрудничества между двумя странами. Было отмечено, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией играют важную роль в развитии сотрудничества в энергетической сфере.

Также на встрече был рассмотрен проект прокладки оптоволоконного кабеля через Азербайджан и Грузию по дну Черного моря до Румынии. Румыния была приглашена к участию в формирующейся в настоящее время рабочей группе по проекту. Парвиз Шахбазов, подчеркнув важность проекта с точки зрения расширения возможностей экспорта электроэнергии между регионом и европейским рынком, довел до внимания потенциал и планы Азербайджана по экспорту "зеленой энергии". Министр отметил, что реализуемые в области возобновляемой энергетики проекты, а также планы по реализации потенциала ветровой энергии на море в будущем могут сделать Азербайджан важным партнером Европы в сфере экспорта электроэнергии и водорода, вырабатываемых из источников "зеленой энергии".

Стороны также обменялись мнениями по другим перспективам двустороннего энергетического сотрудничества.