Продлен меморандум о взаимопонимании между SOCAR и румынской Transgaz

SOCAR и румынская Transgaz подписали документ о продлении срока действия меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2016 году, еще на шесть лет.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Facebook написал первый вице-президент, врио президента SOCAR Ровшан Наджаф.

"Сегодня при участии председателя Наблюдательного совета SOCAR, министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова на встрече с министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниэлем Попеску и специальным представителем по стратегическим вопросам Аны Бирчалл были обсуждены дальнейшие перспективы энергетического сотрудничества", - отметил он.