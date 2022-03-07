Как отразится на экономике Азербайджана сокращение денежных переводов из России?

Сокращение денежных переводов из России в Азербайджан незначительно отразится на макроэкономических показателях нашей страны.

Об этом сказал в понедельник Trend руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, передает Day.Az.

По его словам, показатель денежных переводов в ВВП Азербайджана занимает абсолютно малую долю и его влияние на макроэкономические показатели будет минимальным.

"Согласно официальным данным, в России проживает около 650 тысяч азербайджанцев. Большее число наших соотечественников отправляется в Россию на сезонные работы. Объем их денежных переводов в Азербайджан в предыдущие 2-3 года составлял от 500 миллионов долларов до одного миллиарда долларов в год. По состоянию на 2020 год этот показатель составлял порядка 450 миллионов долларов", - сказал Велизаде.

Эксперт напомнил, что Россия уже установила лимит для физических лиц на осуществление переводов из России за рубеж в долларах до пяти тысяч в месяц на одного человека.

"Это говорит о том, что показатели денежных переводов значительно сократятся. Кроме того, в России будет отмечен спад платежеспособности. Наложенные на Россию санкции имеют очевидные цели и последствия. Ожидается сокращение рабочих мест в тех отраслях, где присутствовал иностранный капитал, сократится и ВВП на семь процентов (по оценкам международных организаций), а также экономическая активность, что приведет к сокращению внутреннего рынка, и, в свою очередь, ограничит взаимодействие субъектов внутреннего рынка с зарубежными партнерами", - сказал руководитель политологического клуба "Южный Кавказ".

Велизаде добавил, что все это приведет к сокращению доходов населения России, а от сокращения денежных переводов больше всего пострадают страны, чьи граждане составляют значительную часть трудовых мигрантов. Это, прежде всего, представители Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении.