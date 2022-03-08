Цена бензина в США установила новый рекорд

Водители США никогда не платили столько за бензин. Цена за галлон обычного бензина в настоящее время составляет 4,14 доллара в среднем по стране, сообщило CNN данные Информационной службы цен на нефть США (Oil Price Information Service, OPIS), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Это побило предыдущий рекорд в 4,11 доллара за галлон, который держался с июля 2008 года и был повторен в воскресенье 6 марта 2022 года.

Стремительный рост цен на газ серьезно бьет по бюджету многих домохозяйств, отмечает CNN. Средняя семья в США использует около 90 галлонов бензина в месяц. Таким образом, увеличение средней цены на 60 центов с начала войны в Украине будет стоить типичному домохозяйству примерно на 54 доллара в месяц больше, чем они тратили на газ до этого последнего всплеска.

Это происходит в неудачное время, поскольку общая инфляция выросла на 7,5% за последние 12 месяцев, что стало самым большим годовым приростом потребительских цен за 40 лет.

Рекордная цена в 4,14 доллара установлена ​​на момент закрытия торгов на Восточном побережье в понедельник. Среднее значение, которое рассчитывается на динамической основе с информацией о ценах от 140 000 заправочных станций США, может немного измениться до того, как Американская ассоциация автовладельцев США (AAA) сообщит о своей тщательно отслеживаемой средней цене рано утром во вторник.

Средний показатель в 4,14 доллара означает, что цена выросла на 52 цента за галлон только за последнюю неделю и на 60 центов, или 17%, с 24 февраля.