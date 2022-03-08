Сельскохозяйственная выставка в Турции может стать возможностью для азербайджанских бизнесменов

18-я сельскохозяйственная выставка в турецком городе Конья может стать возможностью для азербайджанских предпринимателей.

Об этом сообщил Trend глава MÜSİAD-Azerbaycan Рашад Джабирли, передает Day.Az.

"В выставке, которая проходит 8-12 марта, принимают участие около 400 компаний из разных стран мира. В выставке также примет участие делегация MÜSİAD-Azerbaycan в составе 11 человек.

Наша делегация посетит представительство Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в Конье и обсудит совместную работу как в Турции, так и в Азербайджане.

Как известно, предприниматели и компании, входящие в MÜSİAD, работают в различных областях. Наша цель - привлечь в Азербайджан предпринимателей, работающих в различных секторах турецкой экономики, в том числе сфере сельского хозяйства", - сказал Джабирли.

По его словам, укрепление связей между азербайджанскими и турецкими предпринимателями - в интересах MÜSİAD Azərbaycan.

"Делегация MÜSİAD Azərbaycan после выставки в Конье посетит город Испарта. Основная цель визита в Испарту - провести здесь встречу и в представительстве MÜSİAD. Верим, что итогом этих встреч станет приток инвесторов в Азербайджан, что является одной из главных целей ассоциации", - добавил Джабирли.

Отметим, что MÜSİAD учреждена в 1990 году в Стамбуле.