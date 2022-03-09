Азербайджан увеличил экспорт нефтяных газов в Грузию

Грузия в январе 2022 года импортировала нефтяных газов и других газообразных углеводородов из Азербайджана на сумму 51,4 миллиона долларов, что на 57,6 процента больше, чем за аналогичный месяц 2021 года (32,6 миллиона долларов).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Тот же показатель также увеличился на 8,6 процента по сравнению с январем 2020 года (47,3 миллиона долларов) и на 9,1 процента по сравнению с декабрем 2021 года (47,1 миллиона долларов).

Таким образом, Азербайджан занял первое место среди основных экспортеров нефтяных газов в Грузию в январе 2022 года, за ним следуют Россия (12,5 миллиона долларов) и США (4 миллиона долларов).

Общий объем импорта Грузией нефтяных газов и других газообразных углеводородов за январь 2022 года составил 63,9 миллиона долларов, что на 37,7 процента больше, чем в январе 2021 года (46,4 миллиона долларов), и на 11,3 процента больше, чем за аналогичный месяц 2020 года (57,4 миллиона долларов).