Азербайджанская нефть продолжает расти

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого марта выросла на 7,28 доллара относительно предыдущего показателя и составила 135,99 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 7,64 доллара - до 134,52 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 7,38 доллара, составив 103,21 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого марта выросла на 7,59 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 137,64 доллара за баррель.