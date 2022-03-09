Год бесплатного использования коммунальных услуг в Премиум Ресортном Комплексе

Жилой комплекс "Khazri Residence" - являющийся одним из уникальных проектов последних лет, предлагает новые и доступные предложения более комфортного жилья. Таким образом, жители купившие квартиру в марте месяце в великолепном комплексе на берегу Каспийского моря, в течение года смогут пользоваться коммунальными услугами бесплатно. Воспользовавшись этим отличным предложением, вы также можете стать владельцем квартиры в "Khazri Residence", которая является идеальным выбором, особенно для летнего отдыха, расположенного всего в нескольких шагах от моря.

Расположенный недалеко от пляжа Новханы, прямо на берегу моря и оснащенный высоким уровнем инфраструктуры жилой комплекс премиум-класса "Khazri Residence" является идеальным местом для отдыха, особенно в летние месяцы. Таким образом пляжная зона, дворовой парк, футбольная и волейбольная площадки, детский развлекательный центр, подземный паркинг, прогулочные и велосипедные дорожки в комплексе служат приятному отдыху и комфорту жильцов. Кроме того, планируется работа спа- и фитнес-центра, кафе, ресторана, учебного центра и детского сада.

Для получения более подробной информации и запросов об этом ресортном жилом комплексе премиум-класса, управляемым одним из ведущих компаний в сфере недвижимости PMD Group, вы можете посетить сайт xezrirezidens.az или связаться по телефону * 5775.

*Примечание: Акция относится к тем покупателям, кто хочет приобрести квартиру за наличные или в ипотеку.