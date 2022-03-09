Создается Карабахская цифровая геоинформационная система

В прошлом году по 85 территориальным единицам Зангиланского района, 94-м Губадлинского района,13-и Ходжавендского района, 17-и Тертерского района, 9-и Ходжалинского района, 2-м города Ханкенди, 60 Физулинского района, 85-и Агдамского района, 140 Кяльбаджарского района, 91-й Джабраильского района, 126-и Лачинского района была проведена топографическая съемка данных о существующих до оккупации зданиях административной, социальной инфраструктуры и индивидуальных жилых домах, принадлежащих гражданскому населению, проведена работа по векторизации их на картах.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2021 год.

В результате векторизации 73,4 тыс. земельных участков, 2,9 тыс. дорог и 160,7 тыс. основных и вспомогательных сооружений оцифрованы и включены в "Карабахскую цифровую геоинформационную систему".