Выросли доходы Бакинского порта

В 2021 году ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) получило доход в размере 29,9 миллиона манатов без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2021 год.

Согласно информации, это на 20,5% больше, чем в 2020 году.

Отметим, что в прошлом году Бакинским портом было перевалено 5,6 миллиона тонн грузов, что на 14,6% больше, чем в предыдущем году.