https://news.day.az/economy/1442914.html Выросли доходы Бакинского порта
Выросли доходы Бакинского порта
В 2021 году ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) получило доход в размере 29,9 миллиона манатов без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2021 год.
Согласно информации, это на 20,5% больше, чем в 2020 году.
Отметим, что в прошлом году Бакинским портом было перевалено 5,6 миллиона тонн грузов, что на 14,6% больше, чем в предыдущем году.
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