Антимонопольная служба проводит разбирательство в отношении азербайджанского ООО

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана проводит разбирательство в отношении ООО "Promart", сообщает Day.Az в среду со ссылкой на госслужбу.

Согласно информации, госслужба осуществляет меры контроля за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке муки и хлеба и направила предприятиям запросы о предоставлении необходимых документов и сведений.

Несмотря на то, что большая часть хозяйствующих субъектов удовлетворила этот запрос, ООО "Promart" не предоставило ни одного документа. В связи с этим госслужба проводит разбирательство в отношении ООО.