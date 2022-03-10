https://news.day.az/economy/1442934.html Антимонопольная служба проводит разбирательство в отношении азербайджанского ООО
Антимонопольная служба проводит разбирательство в отношении азербайджанского ООО
Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана проводит разбирательство в отношении ООО "Promart", сообщает Day.Az в среду со ссылкой на госслужбу.
Согласно информации, госслужба осуществляет меры контроля за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке муки и хлеба и направила предприятиям запросы о предоставлении необходимых документов и сведений.
Несмотря на то, что большая часть хозяйствующих субъектов удовлетворила этот запрос, ООО "Promart" не предоставило ни одного документа. В связи с этим госслужба проводит разбирательство в отношении ООО.
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