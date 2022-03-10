Между портами Баку и Барселоны подписан меморандум о взаимопонимании - ФОТО
В азербайджанской столице состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Бакинским международным морским торговым портом и портом Барселоны.
Как передает Day.Az, документ подписан в рамках мероприятия на тему "Зеленые" порты, новые инструменты управления портами".
Меморандум направлен на превращение учебного центра Бакинского порта в региональный учебный и логистический центр.
Кроме того, в соответствии с документом, учебные центры портов Баку и Барселоны внесут важный вклад в развитие человеческого капитала в соответствии с требованиями новых реалий.
Отметим, что свои подписи под меморандумом поставили руководитель учебного центра порта Баку Орхан Адыгезалов и представители делегации порта Барселоны.
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