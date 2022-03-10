Между портами Баку и Барселоны подписан меморандум о взаимопонимании

В азербайджанской столице состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Бакинским международным морским торговым портом и портом Барселоны.

Как передает Day.Az, документ подписан в рамках мероприятия на тему "Зеленые" порты, новые инструменты управления портами".

Меморандум направлен на превращение учебного центра Бакинского порта в региональный учебный и логистический центр.

Кроме того, в соответствии с документом, учебные центры портов Баку и Барселоны внесут важный вклад в развитие человеческого капитала в соответствии с требованиями новых реалий.

Отметим, что свои подписи под меморандумом поставили руководитель учебного центра порта Баку Орхан Адыгезалов и представители делегации порта Барселоны.