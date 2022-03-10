Азербайджан и Иран подпишут новые документы

Между различными ведомствами Азербайджана и Ирана будут подписаны договор и соглашения.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми перед началом визита в Азербайджан.

По его словам, решение об этом будет принято на 15-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Иран.

Министр сообщил, что будет подписано соглашение в связи с поездками граждан Азербайджана в Нахчыван и обратно через территорию Ирана.

По словам Гасеми, на заседании межправкомиссии будут достигнуты договоренности в энергетической и промышленной сферах.

"Также будет обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в сферах сельского хозяйства и торговли. Кроме того, планируется активизировать деятельность иранского автопроизводителя Irankhodro в Азербайджане", - сказал министр.