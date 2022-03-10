Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил мартовские пенсии в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Как сообщили Day.Az в министерстве, граждане могут получить пенсии через банкоматы соответствующих банков.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии в других регионах страны, а также пенсии лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение.