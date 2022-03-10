https://news.day.az/economy/1443096.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил мартовские пенсии в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.
Как сообщили Day.Az в министерстве, граждане могут получить пенсии через банкоматы соответствующих банков.
В ближайшие дни будут выплачены пенсии в других регионах страны, а также пенсии лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение.
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