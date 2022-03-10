Министр дорог и градостроительства Ирана прибыл в Нахчыван

Делегация во главе с министром дорог и градостроительства Ирана Рустамом Гасеми в рамках визита в Азербайджан прибыла в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР).

Как передает Day.Az, в ходе визита Гасеми встретится с председателем Верховного Меджлиса НАР Васифом Талыбовым, ознакомится с пограничным терминалом Джульфа и одноименной железнодорожной станцией.

Гасеми выразил уверенность в том, что его визит придаст импульс развитию отношений между двумя странами по всем направлениям.