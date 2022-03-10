https://news.day.az/economy/1443098.html Министр дорог и градостроительства Ирана прибыл в Нахчыван
Министр дорог и градостроительства Ирана прибыл в Нахчыван
Делегация во главе с министром дорог и градостроительства Ирана Рустамом Гасеми в рамках визита в Азербайджан прибыла в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР).
Как передает Day.Az, в ходе визита Гасеми встретится с председателем Верховного Меджлиса НАР Васифом Талыбовым, ознакомится с пограничным терминалом Джульфа и одноименной железнодорожной станцией.
Гасеми выразил уверенность в том, что его визит придаст импульс развитию отношений между двумя странами по всем направлениям.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре