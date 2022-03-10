Зангезурский коридор может охватить перевозку грузов по Средиземному морю

Ожидается повышение роли Азербайджана в глобальной цепочке поставок между Европой и Центральной Азией.

Об этом сказал в четверг журналистам генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов, передает Day.Az.

По его словам, события последнего времени свидетельствуют о росте потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Во-первых, потенциал этого маршрута в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет только расти. Этот маршрут представляет интерес не только для стран региона, но и для государств, не имеющих выхода к морю, а также с точки зрения создания логистики между Китаем и Европой. Во-вторых, наша страна находится на пороге превращения в логистический хаб. Контейнеры из черноморских портов уже доставляются в порт Баку, и мы будем играть роль распределительного центра. И, в-третьих, новые реалии по реализации Зангезурского коридора позволят охватить не только перевозку грузов по маршруту Север-Юг, в том числе грузов из Центральной Азии и Китая, но и грузов из региона Средиземного моря. Транспортная инфраструктура Азербайджана позволит реализовать устойчивую цепочку поставок между странами Европы и Центральной Азии", - сказал Зиядов.