https://news.day.az/economy/1443127.html В Бакинском порту построят терминал для перевалки сыпучих грузов
В Бакинском порту построят терминал для перевалки сыпучих грузов
Мощности Бакинского международного морского торгового порта в Баку будут постепенно расширяться в соответствии с требованиями и спросом.
Об этом сказал в четверг журналистам генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов, передает Day.Az.
По его словам, на сегодняшний день мощности порта по перевалке грузов составляют 15 миллионов тонн в год.
"В 2021 году порт перевалил 5,6 миллиона тонн грузов. В настоящее время на территории Бакинского порта строится терминал по перевалке минеральных удобрений. Также планируется построить терминал для перевалки сыпучих грузов", - сказал Зиядов.
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