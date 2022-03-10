В Бакинском порту построят терминал для перевалки сыпучих грузов

Мощности Бакинского международного морского торгового порта в Баку будут постепенно расширяться в соответствии с требованиями и спросом.

Об этом сказал в четверг журналистам генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов, передает Day.Az.

По его словам, на сегодняшний день мощности порта по перевалке грузов составляют 15 миллионов тонн в год.

"В 2021 году порт перевалил 5,6 миллиона тонн грузов. В настоящее время на территории Бакинского порта строится терминал по перевалке минеральных удобрений. Также планируется построить терминал для перевалки сыпучих грузов", - сказал Зиядов.