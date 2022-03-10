https://news.day.az/economy/1443207.html Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество по взаимным инвестициям - ФОТО
Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество по взаимным инвестициям - ФОТО
Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.
Как передает Day.Az, об этом говорится в четверг в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана.
На встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в традиционных сферах, по взаимным инвестициям, трансформации энергетики и восстановлению освобожденных территорий, говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре