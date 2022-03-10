Проведение в Азербайджане конкурса Agro Tech позволит оценить инновационный и технологический потенциал страны

Проведение конкурса Agro Tech в рамках Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST позволит оценить инновационный и технологический потенциал Азербайджана, а также трансфер зарубежных технологий в страну.

Об этом в интервью Trend сказал директор Центра аграрной науки и инноваций при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Акбар Аббасов, передает Day.Az.

По его словам, глобальное изменение климата оказывает значительное влияние на сектор сельского хозяйства, параллельно с чем растет спрос на продукцию сельского хозяйства. Кроме того, уменьшается количество посевных площадей, где возможно выращивание продукции сельского хозяйства. Поэтому интеграция в сельское хозяйство инноваций и технологий является приоритетным вопросом текущего периода, и неслучайно в этом контексте проведение таких конкурсов и других подобных мероприятий.

Регистрация на конкурс Agro Tech проходила на протяжении нескольких недель и на сегодня она уже завершилась. Больше всего к этому конкурсу интерес был проявлен со стороны студентов, школьников, специалистов этой отрасли и компаний. Для участия в конкурсе Agro Tech предусматривались две категории: B и C. По последним данным, по категории B прошли регистрацию 53 команды, а по категории C - 37 команд. В каждой команде могут принять участие не менее трех и не более шести человек, сказал Аббасов.

Говоря об ожиданиях от данного конкурса, директор Центра аграрной науки и инноваций сказал, что проведение этого конкурса позволит оценить инновационный и технологический потенциал, а также также трансфер зарубежных технологий в нашу страну.

"Наш Центр видит этот конкурс как площадку для создания и интеграции технологий и инноваций в сельское хозяйство. Проведение таких мероприятий и конкурсов уже позволило нам применить новые инструменты в научных и исследовательских работах, а также по другим направлениям деятельности министерства сельского хозяйства. В свою очередь участники конкурса больше всего заинтересованы в реализации своих идей и поиске поддержки и партнеров, а также в дальнейшем функционировании как технологических компаний или стартап-проектов", - сказал Аббасов.

Он подчеркнул, что для дальнейшего развития проектов победителям конкурса будут выделены по 12 тысяч манатов для каждой категории, а именно для категорий B и C, всего по двум категориям - 24 тысячи манатов. За первое место по каждой категории будут выделены шесть тысяч манатов, за второе - четыре тысячи манатов и за третье место - две тысячи манатов.

Аббасов отметил, что в дальнейшем проекты, созданные в ходе конкурса Agro Tech, могут быть использованы в Турции и на других зарубежных рынках.

Напомним, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой общественности.

АМИ Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.