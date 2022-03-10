Азербайджанская продукция представлена на международной выставке в Катаре

10 марта в Дохе (Катар) начала работу 9-я "Международная сельскохозяйственная и экологическая выставка 2022".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на проходящей в Выставочном и конгресс-центре Дохи выставке при поддержке министерства экономики Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и в координации с посольством страны в Катаре в азербайджанском павильоне под брендом "Made in Azerbaijan" демонстрируется азербайджанская продукция.

На выставке представлена продукция азербайджанских предпринимателей - джемы, компоты, фруктовые соки, консервированные продукты, лавандовое масло, мед, наршараб, упакованные ягоды, натуральные и пищевые масла холодного отжима и т. д. В павильоне также представлены современные решения для сельского хозяйства, биохимические продукты в аграрной сфере и услуги по переработке токсичных отходов.

Посетители павильона информируются о благоприятном бизнес- и инвестиционном климате Азербайджана, поддержке и услугах, оказываемых Агентством по развитию МСБ зарубежным предпринимателям, заинтересованным в инвестировании в страну и налаживании сотрудничества с местными партнерами.

В азербайджанском павильоне созданы условия для проведения встреч между предпринимателями в рамках выставки, которая продлится до 14 марта.