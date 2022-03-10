Наблюдательный совет Азербайджанского инвестиционного холдинга провел собрание

На состоявшемся 10 марта заседании Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Али Асадова были обсуждены отчет о деятельности холдинга за 2021 год, результаты диагностики деятельности трех портфельных компаний - ОАО "Азер-Турк Банк", "Государственной страховой коммерческой компании Азербайджанской Республики" и ОАО "Темиз Шехер", организация координационных офисов в портфельных компаниях и другие текущие вопросы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на холдинг, на заседании были заслушаны доклады председателя правления холдинга Метина Эйнуллаева и главного исполнительного директора Руслана Алиханова. Также были проведены широкие обсуждения соответствующих портфельных компаний о результатах диагностики по выступлениям председателя Наблюдательного совета и руководителей компаний.