https://news.day.az/economy/1443303.html Услуги ADY Express доступны в Домах МСБ в Хачмазе и Евлахе
Услуги ADY Express доступны в Домах МСБ в Хачмазе и Евлахе
ADY Express, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начала сотрудничество с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщает в четверг со ссылкой на ADY Express.
Согласно информации, представительства компании уже действуют в Хачмазском и Евлахском Домах МСБ.
Предприниматели, работающие в регионах, могут, обратившись в Дома МСБ в Хачмазе и Евлахе, встретиться с представителями ADY Express и воспользоваться услугами компании.
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