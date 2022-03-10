Услуги ADY Express доступны в Домах МСБ в Хачмазе и Евлахе

ADY Express, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начала сотрудничество с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщает в четверг со ссылкой на ADY Express.

Согласно информации, представительства компании уже действуют в Хачмазском и Евлахском Домах МСБ.

Предприниматели, работающие в регионах, могут, обратившись в Дома МСБ в Хачмазе и Евлахе, встретиться с представителями ADY Express и воспользоваться услугами компании.