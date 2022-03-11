Антимонопольная служба проводит разбирательство в отношении азербайджанского ЗАО

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана провела проверку соблюдения требований антимонопольного законодательства в сфере оказания услуг посредством железнодорожного транспорта, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на госслужбу.

Согласно информации, по итогам проверки в соответствии с антимонопольным законодательством проводится разбирательство в отношении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" по признакам нарушений касательно сдачи вагонов (основных средств) в аренду, железнодорожных перевозок, а также применения тарифов и скидок.