Хорошая новость для налогоплательщиков в Азербайджане

В Азербайджане отменена онлайн-очередь в центрах обслуживания налогоплательщиков, сообщили Day.Az в четверг в Государственной налоговой службе.

Было отмечено, что в рамках мер по недопущению распространения в стране коронавируса с мая 2020 года прием граждан в центрах обслуживания налогоплательщиков осуществлялся путем предварительной регистрации в онлайн-очереди. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране внесены изменения в работу центров обслуживания налогоплательщиков с учетом принятого Оперативным штабом при Кабинете министров решения о применении очередного этапа смягчающих мер в рамках особого карантинного режима.

Таким образом, с 9 марта 2022 года налогоплательщики могут пользоваться услугами этих центров без регистрации в онлайн-очереди, с учетом режима работы этих организаций.