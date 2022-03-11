Alstom хочет сотрудничать с Азербайджаном в Карабахе

Французская компания Alstom заинтересована в расширении сотрудничества с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), а также реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал в интервью Trend управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Канат Алпысбаев, передает Day.Az.

По его словам, Alstom готова обеспечить железные дороги Азербайджана всем необходимым оборудованием как на освобожденных территориях, так и в других районах.

Алпысбаев отметил, что Азербайджан для Alstom является стратегически важным рынком.

"Уровень развития партнерства Alstom с АЖД вселяет надежду на динамичное развитие сотрудничества. Наша компания как производитель и обладатель технологий готова обеспечивать железнодорожные маршруты Азербайджана всем необходимым оборудованием как на освобожденных территориях, так и в других районах. Мы готовы работать и в области новых проектов, и по уже существующим. Кроме того, мы можем предложить Азербайджану, помимо легкорельсового транспорта, услуги по развитию внутригородской инфраструктуры, современные, высокотехнологичные и бесшумные транспортные средства, которые обеспечат мобильность населения. Реализация этих инициатив стала бы хорошим достижением в развитии городской инфраструктуры, а также создании транспортной связи между городами и близлежащими районами", - сказал он.

По словам Алпысбаева, Alstom готова работать с Азербайджаном в Карабахе по проектам автоматизации сигнализации и связи на железнодорожном транспорте.

"Мы внимательно следим за развитием Азербайджана и готовы помочь в реализации проектов в рамках шагов по развитию транспортной инфраструктуры и восстановлению Карабаха, прежде всего, в сферах урбанизации, создания транспортного сообщения между населенными пунктами и их развития. Наша компания имеет все необходимое оборудование и технологии, которые могли бы обеспечить необходимым оснащением новые железные дороги Азербайджана. Мы готовы реализовать на освобожденных азербайджанских территориях проекты в сфере легкорельсового транспорта или пригородного железнодорожного сообщения. Alstom обладает всеми необходимыми технологиями и продуктами, которые при совместных усилиях могут удовлетворить необходимые потребности данного региона", - сказал он.

Алпысбаев отметил, что стратегия Alstom в регионе СНГ направлена на дальнейшее расширение сотрудничества с железными дорогами Азербайджана.

"Одним из приоритетных направлений развития нашего сотрудничества со странами СНГ, в том числе интересных и для Азербайджана, является локализация производства комплектующих Alstom и ремонт локомотивов. Реализация этих инициатив была бы хорошим шагом для дальнейшего развития сотрудничества по созданию современных производств и обеспечению промышленного развития стран СНГ, созданию в них рабочих мест. На базе новых депо в Азербайджане мы могли бы организовать совместное современное производство и ремонт оборудования", - добавил он.

По словам управляющего директора компании в Западной и Центральной Азии, Alstom и ЗАО АЖД не ведут переговоров по закупке дополнительной партии локомотивов для Азербайджана. Он отметил, что поставка 40 грузовых локомотивов для ЗАО полностью покрывает его спрос, а в современных депо, построенных ЗАО АЖД, можно осуществлять все виды технического обслуживания локомотивов Alstom.