Цены на мировую нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть в пятницу утром не показывают однозначной динамики после двух торговых сессий снижения, недельное удешевление может стать сильнейшим с ноября. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05%, до 109,28 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - росла на 0,25%, до 106,29 доллара.

Перспективы поставок оказались главным ожиданием трейдеров на неделе. После начала торгов на этой неделе из-за значительной неопределенности цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель - впервые с 16 июля 2008 года, WTI - поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года.

После корректировки цены росли в среднем до 130 долларов за баррель, но в среду цены упали более чем на 10%, продолжив снижение в четверг. С начала недели стоимость нефти может показать снижение в среднем на 7,5% и 8% соответственно, что может стать сильнейшим недельным снижением с ноября 2021 года.

Поддерживают стоимость нефти опасения по поводу поставок на фоне санкций против России. США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом и Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. Позднее котировки упали после заявления посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейбу о том, что страна выступает за расширение нефтедобычи и намерена продвигать соответствующее решение в ОПЕК.

При этом аналитики отмечают влияние риторики России на стоимость сырья. "Россия попыталась ослабить опасения по поводу того, что покупатели избегают ее нефти: министр иностранных дел РФ заявил, что у страны достаточно покупателей для ее нефти и газа даже в условиях западных санкций", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков SSY Futures. Укрепление доллара, отмечают эксперты, также является сдерживающим фактором для нефти, так как это повышает ее стоимость для иностранных покупателей.