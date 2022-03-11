Western Union останавливает работу в России и Беларуси

Компания Western Union решила приостановить свои операции в России и Беларуси. Решение принято из-за ситуации на Украине, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

"Мы тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов. В конечном счете в свете продолжающихся трагических последствий нападения России в Украину мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси",- говорится в сообщении компании (цитата по Business Wire). Western Union выразила надежду на дипломатическое и мирное урегулирование конфликта.

The Western Union Company - американская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества.