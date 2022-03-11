Kapital Bank предлагает различные возможности кредитования для удовлетворения финансовых потребностей населения. Желающие отремонтировать квартиру, дом, дачу, нежилое помещение или объект могут воспользоваться кредитом под залог недвижимости на сумму до 100 000 AZN.

В соответствии с условиями кредита, предмет залога должен находиться на территории Баку, Абшерона или Сумгайыта. Кредит выдается сроком до 7 лет, ставка начинается от 15% годовых.

Страхование квартир, выступающих в качестве обеспечения, при выдаче кредита не требуется. Страховаться должны только индивидуальные жилые дома или нежилые помещения, участки. Подать заявку на кредит под залог недвижимости можно через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на внутренний ипотечный кредит - https://ipoteka.kapitalbank.az/, на потребительский кредит - https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart - https://kbl.az/tkstcrd.