Азербайджан и Турция подпишут протокол в области автогражданской ответственности

В Баку между Бюро обязательного страхования Азербайджана и Бюро автомобильных перевозок Турции будет подписан протокол об интеграции систем "Зеленая карта", сказали Day.Az в Бюро обязательного страхования Азербайджана.

Планируется, что документ подпишут исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана Рашад Ахмедов и директор Бюро автомобильных перевозок Турции Мехмет Акиф Эроглу.

Сообщается, что в церемонии подписания примут участие представители Центрального банка Азербайджана и Союза страховщиков Турции.

"Планируется обсудить механизмы страхования автотранспортных средств с малым объемом двигателя и услуг такси", - сказали в Бюро обязательного страхования Азербайджана.

Отметим, что "Зеленая карта" - это договор страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств.

Церемония подписания протокола состоится в Баку 14 марта.