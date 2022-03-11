Азербайджан и Турция подпишут протокол в области автогражданской ответственности
В Баку между Бюро обязательного страхования Азербайджана и Бюро автомобильных перевозок Турции будет подписан протокол об интеграции систем "Зеленая карта", сказали Day.Az в Бюро обязательного страхования Азербайджана.
Планируется, что документ подпишут исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана Рашад Ахмедов и директор Бюро автомобильных перевозок Турции Мехмет Акиф Эроглу.
Сообщается, что в церемонии подписания примут участие представители Центрального банка Азербайджана и Союза страховщиков Турции.
"Планируется обсудить механизмы страхования автотранспортных средств с малым объемом двигателя и услуг такси", - сказали в Бюро обязательного страхования Азербайджана.
Отметим, что "Зеленая карта" - это договор страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств.
Церемония подписания протокола состоится в Баку 14 марта.
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