https://news.day.az/economy/1443604.html Министр Рашад Набиев посетил семью шехида в Агстафе, обеспеченной высокоскоростным интернетом - ФОТО
Министр Рашад Набиев посетил семью шехида в Агстафе, обеспеченной высокоскоростным интернетом - ФОТО
Сегодня министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках визита в Агстафинский район в связи с приемом граждан посетил села Хатаи и Енигюн, которые обеспечены услугой высокоскоростного интернета.
Министр встретился с членами семьи шехида Худаята Оруджева в селе Хатаи, выслушал их воспоминания о шехиде и внимательно поинтересовался их заботой.
Затем министр посетил семью Алиевых в селе Енигюн.
Министерство цифрового развития и транспорта подарило обеим семьям ноутбуки, планшеты и другие подарки.
Отметим, что в указанных селах современной технологией GPON уже обеспечены 320 домохозяйств, в том числе новые абоненты - Оруджевы и Алиевы.
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