Министр Рашад Набиев посетил семью шехида в Агстафе, обеспеченной высокоскоростным интернетом

Сегодня министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках визита в Агстафинский район в связи с приемом граждан посетил села Хатаи и Енигюн, которые обеспечены услугой высокоскоростного интернета.

Министр встретился с членами семьи шехида Худаята Оруджева в селе Хатаи, выслушал их воспоминания о шехиде и внимательно поинтересовался их заботой.

Затем министр посетил семью Алиевых в селе Енигюн.

Министерство цифрового развития и транспорта подарило обеим семьям ноутбуки, планшеты и другие подарки.

Отметим, что в указанных селах современной технологией GPON уже обеспечены 320 домохозяйств, в том числе новые абоненты - Оруджевы и Алиевы.