Компания bp остается приверженной реализации проектов в Азербайджане, несмотря на происходящие в мире события.

Об этом сказал Trend вице-президент bp по вопросам коммуникаций и внешних связей по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли, передает Day.Az.

"Мы привержены своим проектам в Азербайджане. Независимо от развития событий в мире, у нас существуют обязательства по текущим проектам в соответствии с соглашениями, подписанными с Азербайджаном. И в рамках этих обязательств мы продолжим нашу деятельность", - сказал Асланбейли.

Отметим, что компания bp является участником крупных нефтегазовых проектов в Азербайджане. В частности, она выступает оператором проектов разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

Также британская компания является участником таких трубопроводных проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, работает на таких перспективных структурах, как D230, SWAP (мелководье Абшеронского полуострова) и "Шафаг-Асиман".

Кроме того, в июне 2021 года министерство энергетики Азербайджана и bp подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции установленной мощностью 240 МВт в Зангиланском/Джебраильском районе.