В Баку проходит заседание госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном

В Баку проходит 15-е заседание Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с азербайджанской стороны в заседании принимают участие заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Шахин Мустафаев и другие представители государства и правительства, с иранской стороны - министр дорог и градостроительства Ирана, сопредседатель комиссии Рустам Гасеми и другие официальные лица.

После заседания планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана.