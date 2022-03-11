Сегодня составлена дорожная карта между Азербайджаном и Ираном в различных сферах

Сегодня составлена дорожная карта между двумя странами в различных областях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр дорог и градостроительства Ирана, сопредседатель Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Рустам Гасеми.

По словам Гасеми, одним из направлений работы правительства Ирана является укрепление отношений с соседними странами.

"Активизация транспортных коридоров, которые соединят наши страны, находится в центре внимания.

Обе страны также приняли решение о расширении деятельности в связи с погранично-пропускными пунктами", - добавил Гасеми.