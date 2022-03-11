https://news.day.az/economy/1443665.html Иранские компании проявляют большой интерес к промышленным паркам в Карабахе - Шахин Мустафаев
Иранские компании проявляют большой интерес к промышленным паркам в Карабахе - Шахин Мустафаев
Иранские компании проявляют большой интерес к промышленным паркам на освобожденных территориях Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.
Он отметил, что для иранских компаний будут созданы необходимые условия.
Заместитель премьер-министра добавил, что первые предложения в этом направлении уже поступили.
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