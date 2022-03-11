Иранские компании проявляют большой интерес к промышленным паркам в Карабахе

Иранские компании проявляют большой интерес к промышленным паркам на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Он отметил, что для иранских компаний будут созданы необходимые условия.

Заместитель премьер-министра добавил, что первые предложения в этом направлении уже поступили.