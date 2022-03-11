Где пройдет очередное заседание Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном?

Очередное заседание Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном состоится в Тегеране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр дорог и градостроительства Ирана, сопредседатель Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Рустам Гасеми на 15-м заседании Госкомиссии.

"По итогам четырех встреч были достигнуты важные результаты. Было особо подчеркнуто увеличение товарооборота. Как и отметили президенты двух стран, будут предприняты шаги для увеличения текущего товарооборота", - сказал он.

Гасеми выразил надежду, что отношения двух стран достигнут еще более высокого уровня.

"Учитывая геополитическое положение наших стран, предусматривается увеличение транзитного потенциала. В рамках коридора Север-Юг этот транзит достигнет максимума", - отметил Гасеми.