https://news.day.az/economy/1443678.html Между Азербайджаном и Ираном будут построены два моста
Между Азербайджаном и Ираном будут построены два моста
Между Азербайджаном и Ираном будут построены два моста.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в пятницу заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.
Он отметил, что один из мостов будет построен Азербайджаном, другой - Ираном.
Мустафаев добавил, что эти проекты будут осуществлены в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между двумя странами.
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