Между Азербайджаном и Ираном будут построены два моста.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в пятницу заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Он отметил, что один из мостов будет построен Азербайджаном, другой - Ираном.

Мустафаев добавил, что эти проекты будут осуществлены в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между двумя странами.