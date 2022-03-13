Южный газовый коридор

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выступил на панельных дискуссиях на тему энергетической безопасности в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики, Шахбазов охарактеризовал форум как одну из инициатив Турции, которая вносит вклад в проведение диалога в глобальном пространстве. Было подчеркнуто, что Турция является надежным партнером в вопросах энергетической безопасности и что Азербайджан реализует все проекты энергетической безопасности вместе с Турцией. Министр отметил, что энергетическое сотрудничество между двумя странами и увеличение поставок газа по Южному газовому коридору были в числе приоритетных направлений, обсуждавшихся в ходе недавнего визита Президента Ильхама Алиева в Турцию.

Министр энергетики поделился мнениями по текущей ситуации на энергетических рынках, растущей роли природного газа в устойчивом энергоснабжении и энергетической политики Азербайджана, основанной на диверсификации энергоресурсов. Было отмечено, что нарушен баланс между всеми тремя аспектами энергетической трилеммы - безопасностью, доступностью и устойчивостью.

"С одной стороны, энергетический кризис, вызванный энергетическим переходом, с другой стороны, сохраняющаяся политическая напряженность сделала энергетические рынки нестабильными и волатильными. Эти проблемы вызваны энергетической политикой участников рынка, несправедливым подходом к энергоресурсам, а политические процессы еще более усугубили ситуацию", - сказал он.

Министр отметил, что устойчивые энергетические решения будут одной из главных задач будущего и в связи с этим природный газ будет играть важную роль в процессе энергетического перехода. Он сказал, что баланс между энергетической безопасностью и экологической безопасностью является более рациональным подходом, и что зависимость от одного энергоресурса приводит к нестабильности энергетических рынков. Было также отмечено, что энергетический кризис, начавшийся в прошлом году, привел к увеличению расстояния до достижения цели углеродной нейтральности за счет увеличения использования источников энергии с высоким содержанием углерода, таких как уголь.

По словам министра, Южный газовый коридор является успешным проектом по обеспечению потребителей бесперебойным и доступным газом.

"С момента ввода в эксплуатацию ТАР в Европу экспортировано 9,7 млрд кубометров газа. В этом году наш экспорт газа в Турцию увеличится до 8,2 млрд кубометров, а в Европу - до 9,1 млрд кубометров", - сказал он.

Министр энергетики добавил, что огромные запасы газа в Азербайджане, существующая инфраструктура и заинтересованность разных стран в азербайджанском газе обусловили необходимость расширения коридора. Пора начинать работать в этом направлении, сказал министр.

Министр энергетики также довел до сведения планы по экспорту не только каспийского газа, но и электроэнергии, используя богатый потенциал энергии ветра.