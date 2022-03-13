https://news.day.az/economy/1444084.html Обсуждено развитие азербайджано-турецкого энергетического сотрудничества
Обсуждено развитие азербайджано-турецкого энергетического сотрудничества
В рамках Дипломатического форума в Анталье министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики, на встрече стороны выразили удовлетворение преимуществами многолетнего азербайджано-турецкого энергетического сотрудничества для обеих стран. Отмечен вклад проекта TANAP в обеспечение потребностей Турции в природном газе. Был рассмотрен ход работ по проекту газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Состоялся обмен мнениями о возможностях развития сотрудничества в сфере природного газа и электроэнергии.
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