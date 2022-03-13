Азербайджан и ЕС обсудили расширение ЮГК

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с комиссаром ЕС по вопросам добрососедства и расширения Оливером Вархели в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, на встрече обсуждены вопросы по энергетическому диалогу между Азербайджаном и Европейским союзом. Подчеркнута важность интенсивных контактов по направлениям, охватывающим сотрудничество по расширению Южного газового коридора на новые энергетические рынки, декарбонизации, энергопереходу и возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности, сотрудничеству в области экспорта электроэнергии, технологиям хранения водорода и энергии. Также достигнута договоренность о продолжении диалога с Еврокомиссией и странами Западных Балкан для решения вопросов, возникающих в связи с возможными поставками газа на Западные Балканы в рамках расширения Южного газового коридора.