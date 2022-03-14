Клиентов азербайджанского банка предупредили о вредоносной рассылке через Whatsapp

От имени Международного банка Азербайджана (МБА) через Whatsapp рассылаются сообщения о возможности выиграть деньги, сообщил Trend пресс-секретарь МБА Ядигяр Джафаров, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что эти сообщения не имеют никакого отношения к банку.

Пресс-секретарь подчеркнул, что рассылающие эти сообщения преследуют цель завладеть персональными данными клиентов и использовать их в своих целях.

"Призываем клиентов не верить подобной ложной информации. Основными источниками информации о МБА являются его сайт www.abb-bank.az и корпоративные страницы в социальных сетях", - сказал Джафаров.