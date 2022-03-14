https://news.day.az/economy/1444251.html Клиентов азербайджанского банка предупредили о вредоносной рассылке через Whatsapp
Клиентов азербайджанского банка предупредили о вредоносной рассылке через Whatsapp
От имени Международного банка Азербайджана (МБА) через Whatsapp рассылаются сообщения о возможности выиграть деньги, сообщил Trend пресс-секретарь МБА Ядигяр Джафаров, передает Day.Az.
Он подчеркнул, что эти сообщения не имеют никакого отношения к банку.
Пресс-секретарь подчеркнул, что рассылающие эти сообщения преследуют цель завладеть персональными данными клиентов и использовать их в своих целях.
"Призываем клиентов не верить подобной ложной информации. Основными источниками информации о МБА являются его сайт www.abb-bank.az и корпоративные страницы в социальных сетях", - сказал Джафаров.
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