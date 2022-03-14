В Азербайджане хотят внедрить турецкую модель страхования

Азербайджан планирует интегрировать турецкую модель страхования.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник генеральный директор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев на церемонии подписания протокола в связи с интеграцией систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта".

По его словам, страховой сектор в Азербайджане развивается на протяжении 15 лет и сегодня составляет порядка одного процента ВВП.

"Этот сектор имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Кроме того, у нас есть ряд совместных проектов с Турцией, которые мы планируем развивать. Страховой сектор Турции имеет 150-летнюю историю, и для Азербайджана это большой опыт, который он может применить", - сказал З. Алиев.

Гендиректор ЦБА отметил, что Бюро обязательного страхования Азербайджана и Бюро автомобильного страхованиях Турции входят в международные структуры.

"Впервые между нашими структурами будет подписан меморандум об интеграции систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта". Центробанк Азербайджана разработал соответствующую программу по развитию этого сектора, в частности, по таким направлениям, как обязательное страхование, информирование населения и бизнеса, цифровизация, инфраструктура и инструменты поддержки. Также страховой сектор входит и в новую программу развития ЦБ Азербайджана, в том числе в области финансирования", - сказал З.Алиев.

По его словам, в сотрудничестве с Турцией планируется интегрировать в Азербайджане турецкую модель страхования.

"В этих целях предусматривается расширить развитие рыночной инфраструктуры и сектор обязательного страхования", - отметил З.Алиев.