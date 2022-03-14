Российские банки предлагают вклады в азербайджанских манатах

Российские банки позволяют своим клиентам открыть вклады в валютах тех стран, которые не вводили ограничения против России, так, есть возможность открыть депозит в китайских юанях, валютах стран СНГ и других, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее стало известно, что Альфа-банк запускает возможность открыть счет в юанях через мобильное приложение. Вклад в китайской валюте от 100 юаней предлагают открыть и ВТБ, максимальная ставка составит 8% годовых, оформить его также можно через мобильное приложение.

Банк "Солидарность" позволяет клиентам открыть счета в китайской валюте на сумму от 500 или от 20 000 юаней. Кроме того, вклад в юанях можно открыть в АТБ, банке "Приморье", "ББР банке".

"Тинькофф банк" предлагает вклады не только в юанях, но и азербайджанских манатах, белорусских рублях, казахских тенге, дирхамах (валюта ОАЭ), турецких лирах, индийских рупиях, гонконгских долларах и других. В "Сити банке" можно открыть мультивалютную карту, к которой будут привязаны счета в нескольких валютах, в том числе в южноафриканских рэндах и гонконгских долларах.

В то же время, некоторые кредитные организации, хотя еще и не предлагают вкладов в непривычных валютах, но собираются это сделать. Так, банк "Дом.РФ" в ближайшее время собирается запустить текущие и накопительные счета в китайских юанях, которые уже доступны клиентам Private Banking. Также банк планирует начать использовать бразильский реал, дирхамы ОАЭ, казахстанский тенге и другие валюты.